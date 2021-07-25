В Харькове в госпитале скончался раненый на Донбассе украинский военный
В Харькове в госпитале умер раненый на Донбассе военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады старший лейтенант Дмитрий Сивоконь. Врачи в течение десяти дней боролись за его жизнь.
Об этом сообщил в Facebook начальник штаба - первый замначальника Западного территориального управления Военной службы правопорядка Вадим Музюкин.
Военнослужащему из Запорожья было 39 лет.
"Сколько всего мы вместе с тобой прошли в "Сармате" ... С тобой можно было и в огонь, и в воду! Благодарю тебя за службу мой друг. Вечный покой тебе, брат, и Царство Небесное. Покойся с миром", - сообщается в опубликованном сообщении.
Ранее в ОБСЕ сообщили, что ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться
Как сообщала "Страна", в ВСУ начали принудительную вакцинацию от коронавируса COVID-19.
"Без прививок невозможно уйти в отпуск. Угрожают остановить все выплаты. Еще угрожают проблемами по службе, вплоть до увольнения", - рассказал "Стране" один из старших сержантов.
Также стало известно, что на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области во время учений "Cossack Mace-2021" один из снарядов, которые выпустил танк Т-64, случайно упал и разорвался возле жилых домов в селе.
Напомним, что появились фото спецоперации СБУ по задержанию в Киеве торговцев оружием из зоны ООС.