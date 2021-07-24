В Сумской области в пятницу, 23 июля, около 9:30, в полицию сообщили о пропаже пожилого жителя села Славгород Сумского района. Он ушел из дома более недели до того, 14 июля и так и не вернулся.

В полиции начали розыск мужчины, которого нашли убитым. В результате задержали злоумышленника, который убил старика во время пьяной ссоры во время застолья. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Им оказался 67-летний односельчанин убитого.

Правоохранители выяснили, что накануне во время застолья между товарищами возник конфликт, в ходе которого 67-летний мужчина, не сдержав агрессии, схватился за нож и нанес удар собутыльнику. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Чтобы избежать ответственности, злоумышленник решил скрыть следы преступления - расчленил тело друга, вынес на окраину села и закопал.

Сейчас полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту следственными открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". За содеянное злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Фото: Национальная полиция

Как сообщала "Страна", в Киеве разыскивают юношу, который ушел гулять и исчез неделю назад. Его очень ищет мама. Парень ушел из дома около недели назад, 17 июля.

Также в Киеве неделю назад, 4 июня, вышел из дома и не вернулся несовершеннолетний парень - Кунов Николай Константинович, 2003 года рождения.

Напомним, что в Киевской области шесть дней искали пропавшую 14-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. Вскоре подростка обнаружили в больнице.