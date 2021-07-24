В середине июня в больницу Запорожья попала семейная пара, у которой диагностировали ботулизм. После употребления в пищу рыбы супруги попали в реанимацию и находились без сознания. 22 июля 58-летняя женщина умерла в больнице, а ее 59-летний супруг до сих пор в тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ.

Об этом говорится в сюжете местного канала "Алекса".

Известно, что 14 июня мужчина и женщина купили на Шевченковском вяленого леща. А уже на следующий день, 15 июня, им стало плохо и их на "скорой" госпитализировали в больницу. В медучреждении им поставили диагноз "ботулизм" тяжелой степени. Пара находилась в тяжелом состоянии в реанимации.

Специалисты установили, что отравленная рыба, которую ела семейная пара, попала в торговую сеть со склада на Бородинском рынке. Также удалось выяснить, кто производитель той самой рыбы. Им оказалось предприятие ООО "МКБ-Продукт", которое уже прекратило свою деятельность производства рыбных продуктов. Сам предприниматель, который производил продажу, исчез, а дело передали в полицию.

Обычно симптомы ботулизма проявляются в первые сутки после употребления зараженной пищи, но иногда инкубационный период может сокращаться до 2-х часов или удлиняется до 10 суток.

В полиции открыли уголовное производство и ищут поставщика рыбы.

22 июля женщина умерла в больнице из-за ботулизма, в полиции открыли уголовное дело. Фото: Пресс-служба облуправления полиции.

В полицию обратилось облуправление Госпродпотребслужбы с заявлением о том, что некоторые импортеры вяленого леща поставляют рыбу в магазины по поддельным документам о регистрации производственных мощностей, о качестве продукции, подделывали и декларации производителей.

В полиции открыли уголовное производство за подделку документов (ч.3 ст.358 УК Украины) и нарушение санитарных норм и правил (ч.2 ст.325 УК Украины).

Как установило следствие, предприниматель занимался поставкой рыбы в магазины Запорожья, которую заказывал у компании-производителя в Орехове.

Однако по документам на момент поставки зараженной рыбы производитель уже остановил производство продукции. У предпринимателя-поставщика провели обыски дома и на складе рыбы.

Однако ни рыбы, ни предметов, которые бы помогли бы расследованию, полицейские не обнаружили.

Напомним, во вторник, 20 июля, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, чем может быть опасна вяленая или сушеная рыба.

Также мы писали о том, что в мае в Чернигове зафиксировали летальный случай от ботулизма.