В Рейнланд-Пфальце сотрудники полиции призвали добровольцев, помогающих ликвидировать последствия наводнения в Германии, временно приостановить поездки в долину Ара, ставшую эпицентром происходящего. На западе Германии сообщают о том, что там уже начались осадки.

Из-за заторов на дорогах туда не может проехать строительная техника, передает DW.

При этом в полиции сообщили, что в другие дни и других местах помощь "с благодарностью принимается".

Также стало известно, что примерно полторы недели после беспрецедентного наводнения на западе Германии в районах наводнения снова начались осадки. Поэтому жителям наиболее пострадавших населенных пунктов предложена эвакуация.

Как сообщается, хотя осадки ожидаются не столь сильные, как неделю назад, ситуацию осложняет проблемами с функционированием канализационной системе.

К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек: в Северном Рейне - Вестфалия погибли 47 человек, в Рейнланд-Пфальце - 132.

Кризисные штабы земельных правительств разрабатывают план действий на случай прогнозируемых синоптиками дождей в выходные, 24 и 25 июля.

По словам министра внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогера Левенца (Roger Lewentz), для населения уже подготовлены укрытия в безопасных местах.

В Северном Рейне - Вестфалии тоже готовятся к новым осадкам, предсказанным Немецкой метеорологической службой (Deutscher Wetterdienst, DWD).

Земельное МВД издало распоряжение, согласно которому полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности на случай сильных дождей.

Как сообщала "Страна", телеканал уволил немецкую журналистку, которая специально измазалась грязью перед эфиром о наводнении.

Напомним, что на юге Украины из-за непогоды погибли 2 человека, подтоплены десятки домов, размыло плотину.