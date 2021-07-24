В одной из московских клиник в возрасте 59 лет после пересадки костного мозга скончался продюсер Алексей Мускатин, известный тем, что дал дорогу в жизнь группам "Ласковый май" и "Мираж". Причиной смерти продюсера группы "Ласковый май" Алексея Мускатина стал рак крови.

Сообщение о смерти Мускатина появилось на его странице в Instagram, также об уходе из жизни продюсера рассказал его коллега по цеху Андрей Разин.

Последний месяц Алексей Мускатин провел в больнице. Из-за тяжелого заболевания ему требовалась пересадка костного мозга. Донора искали долго и примерно восемь недель назад продюсера пригласили на операцию.

Мускатин довольно подробно описывал жизнь в больнице, снимал видео, рассказывал о самой процедуре.

В последнем посте Алексей Мускатин поблагодарил всех своих родных и близких за поддержку. Продюсер лежал на кровати, камера мобильного телефона снимала работу капельницы, так осуществлялась трансплантация. Процедура заняла около пяти часов.

После этого поста продюсер больше не публиковал ничего на своей странице, а 24 июля близкие Мускатина обнародовали сообщение о его смерти.

Причиной смерти продюсера группы "Ласковый май" Алексея Мускатина стал рак крови. Об этом рассказал музыкальный продюсер Андрей Разин.

"Леша до последних дней, я с ним недавно разговаривал, буквально перед операцией, чувствовал себя хорошо. У него такая же болезнь, как у моей второй жены. Я его подбадривал, но врачи не смогли ему помочь", — заявил Разин.

Он добавил, что Мускатин был одним из титанов, которые создавали современный российский шоу-бизнес.

"Мы несем громаднейшую потерю. Шоу-бизнес потерял одного из основателей. Алексей Мускатин был одним из самых первых создателей вообще шоу-бизнеса со мной. Был я, был Саша Мальцев, и был Алексей Мускатин. Мы вот как раз занимались "Миражом" и занимались созданием группы "Ласковый май", — заключил Разин.

По словам Андрея Разина, Алексей Мускатин сыграл большую роль и в его становлении как продюсера. Так, в свое время именно Алексей Мускатин, занимавший должность директора центра досуга "Арсенал", устроил туда Разина худруком.

Впоследствии, когда поп-музыка уже завоевала сцены постсоветского пространства, Мускатин помогал артистам из регионов освоиться в Москве. В последние годы продюсер сотрудничал с рок-группой "Команда Баг".

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