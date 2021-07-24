Арестович признался, что Фейсбук предлагает ему работу сортировщика и охранника
Cпикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook пост со скриншотом контекстной рекламы, с которой он сталкивается.
Арестович допустил, что это - результат анализа его активности социальной сетью Facebook
"Фейсбук проанализировал мою активность. И...", - написал в подводке к посту Арестович.
Первой строчкой в прикрепленном после "И..." посте указывается:
"Алексей, найдите для себя подходящую вакансию. Найдите новую работу и подайте заявку за один шаг".
Среди предложений, которые социальная сеть считает "подходящими" для Арестовича перечислены:
- Охранник;
- Рабочий на стройку;
- Сортировщик.
Напомним, ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что формулу Штайнмайера уже можно считать имплементированной в законодательство Украины. Он также высказал мысль, что Россия неправильно понимает ее суть.
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