Герой мема "Полтавский поджигатель" Виталик впервые за 10 лет, после продолжительного срока в тюрьме, появился в СМИ.

Интервью с "Полтавским поджигателем" опубликовал Youtube-канал "V Poltave"

"Все знают его только по нескольким поступками, слухами или популярном видео в интернете, но мало знают кто он такой", - пишут в описании видео авторы Ютуб-канала "V Poltave".

В самом сюжете Виталик рассказал о том, как живется после тюрьмы, о своему детстве и семье. Кроме этого, Виталик приехал на место, где он несколько лет назад совершил несколько поджогов.

"Освободился я 13 числа этого месяца. До вечера погулял. Думал поспать на остановке, но и тут прогнали люди. Я их понимаю, потому что я всю жизнь просидел. Я пошел спать под елочками. Мне тут неудобно спать. Заслуживаю ли я помощи? Да. Вся жизнь в тюрьме, думаю хоть старость нормально встречу", - рассказал он.

В своем старом интервью Виталик рассказывал, что совершал пожары "по приколу", а пока горели двери жилых домов он "сидел и смеялся".

Сейчас же он сознался, что из-за срока в тюрьме пересмотрел свои действия.

"У меня сейчас это не вызывает смех. Потому что на улице тогда была зима и я не хотел замерзнуть", - объяснил он.

В 2010 году на протяжении одной ночи Виталик осуществил восемь поджогов входных дверей полтавских квартир. Через год Киевский районный суд города Полтавы вынес ему приговор в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев. До совершения пожаров Виталик вернулся с мест лишения свободы за совершение двадцати восьми аналогичных поджогов.

После задержания поджигатель сразу сознался в содеянном и пожалел, что его так быстро задержали – планировал поджечь еще не один десяток дверей.

"Для чего я это все делал? Мне нравится, как оно горит, - объяснял свои действия человек, - люди бегают, пожарники приезжают, все в шоке, глаза аж взлезают. Ну а мне все это по приколу: смотреть, как они бегают, пытаются руками затушить, а оно же еще больше горит. А я стою снизу и смеюсь", - говорил поджигатель правоохранителям.

Ранее мы писали о том, что гражданин Чехии на украино-словацкой границе поджег свой автомобиль попытался сбежать на территорию Украины. Его задержали украинские пограничники.

Помимо этого, в среду, 7 июля, в Киеве на улице Братиславская 34 неизвестные подожгли остановку, в которой была расположена торговая точка. К моменту приезда пожарной службы она полностью сгорела.