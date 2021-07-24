В субботу, 24 июля в Киеве рядом со станцией метро "Дворец Спорта" произошла драка. Также там было слышно 6 выстрелов. По данным журналистов, один из находившихся там мужчин упал и больше не вставал.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

На место ЧП вызвали "скорую помощь", пострадавшего госпитализировали на носилках. На месте находятся сотрудники полиции и много других людей.

Видео:facebook.com/KyivOperativ/

Ранее мы разбирались, как радикалы избили уличного музыканта в Киеве за песню Моргенштерна. Они вынудили юношу на камеру дать обещание больше не петь песни российского рэпера. В противном случае обещали отрезать пальцы. При этом ему дали под дых.

Также в метро "Крещатик" праворадикалы устроили драку. Потасовку пытался прекратить вооруженный кавказец. Между двумя группами молодых людей на платформе станции возникла драка, в ходе которой одна из сторон применила слезоточивый газ.

Как сообщала "Страна", в Харькове коммунальщики устроили пьяную драку после ремонта аварии. В итоге начальник теплового участка, мастер внутридомовых сетей, электрогазосварщик и слесарь-сантехник, как виновные в пьяной драке происшествии, уволены с предприятия.