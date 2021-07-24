В субботу, 24 июля в Киеве произошло тройное ДТП произошло на бульваре Леси Украинки. Пострадали автомобили марок Audi и Daewoo. Также на месте ДТП было такси марки Hyundai.

Видео произошедшего опубликовал портал Киев Оперативный.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции. Заметно, что движение транспорта в районе аварии затруднено.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве на Лукьяновке на водителя автобуса напали прямо во время движения, произошло ДТП. Водитель после нападения на него врезался в забор.

Также мы писали о том, что в Киеве троллейбус, который толкали пассажиры, врезался в Nissan. Аварию засняли на видео, где заметно, как пассажиры толкают троллейбус. В этот момент перед ним на дорогу справа попытался свернуть Nissan.

Напомним, что в Киеве пьяная судья за рулем Audi едва не убила прохожих и потом чуть не утонула в реке. Позже выяснилось, что в салоне вместе с водителем находилась ее подруга - обе были в состоянии алкогольного опьянения. При этом подруга пыталась скрыться с места ДТП, однако ей помешали очевидцы произошедшего - они задержали обоих женщин до приезда полицейских.