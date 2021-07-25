В воскресенье, 25 июля на Олимпиаде в Токио представители сборной Украины продолжили выступать в различных спортивных дисциплинах. Медальная копилка нашей команды пополнилась очередной наградой.

На Олимпиаде стартовали представители Украины в мужском фехтовании. К сожалению, первый раунд не сумели пройти Богдан Никишин и Роман Свичкарь.

А вот Игорь Рейзлин пробился в четвертьфинал. Сначала он победил Бенжамина Штеффена, а затем Макса Хейнцера. Поединок за бронзу с итальянцем Андреа Сантарелли со счетом 15:12 завершился победой нашего спортсмена. Сантарелли сперва вышел вперед с результатом 4:1, однако Игорь сумел перехватить инициативу и довел встречу до победы.

Благодаря этой награде сборная Украины в общекомандном медальном зачете находится в верхней части таблицы, борясь за 30-ку сильнейших олимпийских сборных мира. Ранее бронзу выиграла дзюдоистка Дарья Билодид.

Гребцы Облако и Ковалев пробились в полуфинал соревнований, заняв первое место в утешительном этапе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стартовала с победы в одиночном разряде большого тенниса на Олимпиаде в Токио. В матче первого круга она обыграла немку Лауру Зигемунд (№61 WTA) - 6:3, 5:7, 6:4.

При температуре около +31 по Цельсию обе теннисистки довольно много ошибались, совершив почти 90 невынужденных ошибок на двоих. Борьба продолжалась во всех трех сетах, и немка в итоге даже выиграла на одно очко больше (108 против 107). Но Свитолина одержала общую победу, лучше реализовав свои шансы. Следующей соперницей нашей спортсменки станет Айла Томлянович из Австралии (№51 WTA).

Представительница Украины женском гребном слаломе Виктория Ус успешно квалифицировалась в полуфинал, который состоится 27 июля.

Женская сборная Украины по стрельбе из лука проиграла команде Российского олимпийского комитета в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.

В пулевой стрельбе (10м) Елена Костевич набрала 197,6 очков и заняла четвертое место.

Первое место с олимпийским рекордом выиграла Виталина Бацарашкина (Российский олимпийский комитет) с результатом 240,3, второй стала болгарка Антоанета Костадинова (239,4), а бронзу выиграла китаянка Цзян Рансинь (218,0).

Елена Костевич продолжает участие в Олимпиаде-2020 (2021) и 29 июля поборется за выход в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

Молодой боксер Ярослав Харцыз (категория до 63 кг), проиграл в первом раунде боксерского турнира на Олимпиаде-2020 против чемпиона мира Джавида Челебиева (Азербайджан). Счет на судейских записках оказался 28:29, 27:30, 27:30, 27:30, 28:29 в пользу Челебиева.

В 1/8 финала Олимпиады-2020 (2021) легендарный дзюдоист Георгий Зантарая проиграл словенцу Адриану Гамбочу, который воспользовался его ошибкой.

Сергей Кулиш и Олег Царьков участвовали в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Кулиш набрал 623,5 баллы в квалификации и стал 29-м, Царьков набрал 621,0 балла и стал 40-м. Для того, чтобы попасть в следующий этап, нужно было набрать минимум 629,2 очка.

В женском настольном теннисе Маргарита Песоцкая уступила представительнице Индии Манике Батра с результатом 3:4.

В спортивной гимнастике Диана Варинская завершила выступления на Олимпиаде-2020 на стадии квалификации. Эта третья Олимпиада подряд, когда женская спортивная гимнастика не приносит наград для сборной Украины.

Напомним, что 24 июля сборная Украины получила первую олимпийскую медаль благодаря достойному выступлению Даши Билодид.