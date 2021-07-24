Более 160 тыс. человек приняли участие в субботу в акциях протеста во Франции против введениях санитарных пропусков.

Об этом сообщили в МВД республики.

По информации министерства, в этот день во всех регионах страны прошли 168 манифестаций. Они были организованы в Лионе, Марселе, Страсбурге, Лилле и других крупных городах.

В Париже власти разрешили три манифестации. Одна из них состоялась на площади Трокадеро по призыву бывшего вице-председателя партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Флориана Филиппо. В парижских акциях протеста, согласно информации МВД, приняли участие в общей сложности 11 тыс. человек. У многих в руках были плакаты с надписями: "Свобода, равенство, братство!", "Сопротивление!", "Освободим Францию!".

Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в Twitter, в ходе беспорядков, которые были отмечены на Елисейских полях, были задержаны девять человек. Глава МВД заявил, что "решительно осуждает насилие, которому подверглись полицейские, жандармы и журналисты".



Манифестанты по всей стране призывают власти отказаться от законопроекта, предусматривающего вакцинацию медиков и расширяющего действие санитарных пропусков. В настоящий момент документ находится на рассмотрении Сената - верхней палаты парламента. Ранее он был одобрен депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Однако, как считают французские политические аналитики, акции протеста не повлияют на судьбу законопроекта.

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта". Также французский лидер сообщил о введении с августа санитарного пропуска для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования.

Как констатировали ранее власти, Франция вступила в четвертую волну пандемии, с более высокими темпами заражения, чем это было на предыдущих этапах. В настоящий момент органы здравоохранения ежедневно регистрируют больше 10 тыс. новых случаев инфицирования.

Протесты в Великобритании 24 июля из-за коронавирусных ограничений

Кроме этого, несколько тысяч противников вакцинации и сохраняющихся в Великобритании коронавирусных ограничений также участвуют в массовом митинге в центре Лондона.

Протесты в Лондоне. Фото: TASS

Участники акции протеста прошли маршем от Трафальгарской площади по правительственной улице Уайтхолл, устроив пикет напротив резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 10.



По маршруту следования протестующих можно было наблюдать усиленное присутствие полиции. Правоохранители выстроились цепью около перекрытого чугунной решеткой входа на Даунинг-стрит. В полицейских бросили несколько пластиковых бутылок и других мелких предметов, однако сотрудники Скотленд-Ярда не отвечали на провокации. Некоторые привели на акцию малолетних детей.

Участники пикета забросали территорию вокруг премьерской резиденции теннисными мячиками с оскорбительными надписями, было зажжено несколько дымовых шашек. Протестующие выкрикивают лозунги с требованием полной свободы от любых ограничений и требуют расправы над Джонсоном и экс-главой Минздрава страны Мэттом Хэнкоком. На табличках и транспарантах, которые несут протестующие, можно прочитать надписи: "Мое тело - мое дело", "Нет паспортам вакцинации", "Отстаивайте свою свободу".

Хотя формально власти заявили о снятии всех ограничений в Англии еще 19 июля, гражданам по-прежнему надо подчиняться целому ряду требований, обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой, и в будущем все чаще придется предъявлять паспорта вакцинации, в том числе для посещения ночных клубов. В лондонском транспорте ношение масок останется обязательным. Такое же требование будет распространяться на болельщиков в ходе массовых спортивных мероприятий. Больные Covid-19 по-прежнему должны самоизолироваться на 10 дней. Изоляция обязательна и для лиц, тесно контактировавших с зараженными.

Протесты из-за коронавируса в Италии 24 июля

Также демонстрации против новых ковидных правил прошли и в Италии. Протесты последовали за митингом "День без страха" в Турине, который собрал несколько тысяч человек в четверг вечером, через несколько часов после того, как премьер-министр Марио Драги обнародовал новые ограничения о специальных "зеленых" пропусках (паспортах).

Протесты в Италии. Фото: wantedinrome

Паспорт здоровья, используемый в Италии с июня, показывает, что люди были вакцинированы, тест дал отрицательный результат или они вылечились от Сovid-19. Паспорт доступен как в цифровом, так и в бумажном формате.

До сих пор он требовался только для международных поездок по Европе, а также для облегчения доступа в дома престарелых и для крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.

Однако с 6 августа паспорт будет необходим для ужина в ресторанах и барах, а также будет обязательным для доступа в музеи, кинотеатры, тренажерные залы, бассейны и спортивные стадионы.

Протесты из-за коронавирусных ограничений в Амстердаме 24 июля

Помимо этого, тысячи людей в Нидераландах, в Амстердаме сегодня вышли на протест с лозунгами против карантинных ограничений и вакцинации.

Об этом сообщает NOS.

Протесты в Амстердаме. Фото: NOS

"Люди несут плакаты с лозунгами "Свободу всем", "Мы против вакцинации", "Когда полиция проснется?", можно увидеть также флаги других стран и желтые зонты, которые наблюдались и на предыдущих акциях", – говорится в сообщении.

Демонстрации противников ограничений в Австралии 24 июля

В другом конце мира, в Австралии сегодня тоже прошли демонстрации противников ограничительных мер, которые вводили из-за карантина. Как сообщает местный телеканал ABC, в некоторых районах Сиднея прошли столкновения демонстрантов с полицией.

Протесты в Австралии. Фото: russian.cri.cn

Ранее мы писали о том, что Официальный Париж признал, что Францию накрыла очередная волна коронавируса. И поэтому, начиная со среды, 21 июля, в стране вступила в действие система санитарных пропусков.

Кроме этого, в Черногории и Хорватии ужесточили ограничения для населения из-за резкого увеличения числа зараженных коронавирусом COVID-19.