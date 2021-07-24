Процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках в ближайший месяц может быть упрощена.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

"Стараемся решать, надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, что в ближайший месяц все-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки", - сказал Хуснуллин в ответ на вопрос, когда может пойти первый чартер с трудовыми мигрантами на стройку Восточного полигона.

В середине июля замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщал журналистам, что Минстрой не исключает возможность ввоза трудовых мигрантов в регионы страны на чартерных поездах РЖД.

Ранее Хуснуллин сообщал журналистам, что дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, в целом достигает 1,5-2 млн человек. При этом он пояснял, что зарплаты рабочих поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то - вдвое. Он также отмечал, что рост цен на жилье в России обусловлен совокупностью факторов, среди которых - отток мигрантов из страны.

В конце 2020 года был организован упрощенный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. Застройщик обязан соблюдать действующее законодательство РФ и обеспечивать санитарно-эпидемиологический контроль. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отмечал, что решение кадровой проблемы на стройках происходит в ведомстве в "ручном управлении". Позже Стасишин сообщал, что алгоритм точечного ввоза иностранной рабочей силы сложен в исполнении для компаний, и правительство в ближайшее время его доработает.

Ранее мы писали о том, что 9 июля МВД России опубликовало законопроект, в котором описаны новые миграционные правила. Он носит название "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства". Все нововведения направлены на ужесточение въезда в РФ и правил контроля иностранцев на территории страны.

Также в Литве хотят выделения €42 млн для укрепление границы с Беларусью и усовершенствование системы наблюдения из-за потока нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.