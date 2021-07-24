Запрет на въезд в США Игорю Коломойскому - это первый шаг, который находился в компетенции Госдепа. Впереди - вопросы, которые в распоряжении ФБР и Минюста США, считает временно поверенный по делам США в Украине Джордж Кент.

Об этом этом Кент заявил в интервью "Радио Свобода"

Собеседник Кента заявил, что "США со своей стороны тоже проводят своеобразную "деолигархизацию" Украины", имея ввиду, что весной США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В связи с этим журналист поинтересовался, почему Коломойскому запретили въезд в США, но не ввели финансовые санкции и связано ли это связано с тем, что это может, как следствие, навредить экономике Украины.

Кент заявил, что "этот первый шаг", который Штаты сделали в этом году. И уточнил, что это была компетенция Госдепа.

"Есть другие возможности - я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопрос также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции. В прошлом году стало известно, что есть дело против Коломойского. И увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас - это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине - это ваше дело", - сказал Кент.

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