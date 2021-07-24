Объемы транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года, когда оканчивается действующий контракт, будут соответствовать закупкам "голубого топлива" компаниями ЕС, которые будут в тот период.

Об этом дал понять председатель правления "Газпрома" Алексей Миллир. Субботнее заявление пресс-службы российского газового монополиста цитирует портал 1PrimeRu

Уточняется, что "речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам, и о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации (закрытия угольных шахт в ЕС - Ред.) экономики Европейского союза".

Также в заявлении указывается, что "никто не предлагал Украине покупать газ".

"Ознакомились с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь – немецким", - сообщили в управлении информации "Газпрома".

Ранее Миллер сообщил журналистам о готовности продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния ГТС Украины.

По его словам, в случае новых закупок газа с транзитом через Украину "Газпром" готов даже увеличить транзитные обязательства выше текущих и считает участие Германии в этой работе полностью обоснованным, учитывая планы по декарбонизации экономики ЕС. При этом Миллер указал, что вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, со своей стороны, заявил, что считает неприемлемыми предложения по сохранению транзита через территорию Украины в обмен на невыгодные, по его словам, закупки российского газа.

Как сообщала "Страна", в Киеве назвали 15-летний контракт на транзит газа единственным вариантом компенсации за "Северный поток-2".

Ранее стало известно, что газопровод "Северный поток-2" собираются полностью достроить к концу августа 2021. Его первая "ветка" уже готова.