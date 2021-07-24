Верховная Рада зарегистрировала законопроект №5822, который предлагает лишать украинского гражданства за получение российского паспорта.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Текст документа пока не обнародован, законопроект находится на рассмотрении у руководства. Инициаторами законопроекта стали Савчук Оксана (партия "Свобода"), Пипа Наталья (фракция "Голос") и Княжицкий Николай (партия "Европейская Солидарность").

Напомним, в марте текущего года в Украине рассказали, что будут придерживаться либеральной политики в отношении двойного гражданства с дружественными странами, но ввести ограничения для депутатов и чиновников. Однако такая политика не относится к российскому гражданству.

"Страна" разбирались, что готовят власти, о чем говорится в законопроектах о двойном гражданстве и почему просто разрешить его - недостаточно.

Ранее мы писали также о том, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства". Согласно решению Совета, госчиновники не должны использовать иностранное гражданство в ущерб национальной безопасности.