Полиция американского города Лас-Вегас раскрыла убийства 14-летней девушки, которое произошло еще в 1989 году. Им удалось это сделать с помощью 15 клеток ДНК-материала, что является рекордно малым количеством для подобных расследований.

Об этом сообщает местное издание Las Vegas Review-Journal.

14-летняя Стефани Айзексон утром 1 июня 1989 пошла в школу и не вернулась. Отец сообщил о ее исчезновении. В тот же день вечером полиция нашла тело Стефани вдоль дороги, по которой она обычно шла в школу. На теле были признаки избиения, изнасилования и удушения.

Полиция пыталась несколько раз найти причастного к убийству Стефани, но тщетно. Несколько раз правоохранители осуществляли ДНК-анализ, как они считали, биологического материала злоумышленника, но найти его не удавалось.

Только в 2007-м, с развитием технологий, полиция смогла добыть ДНК спермы из футболки, в которую была одета девушка на момент убийства. После того состоялись более 30 лабораторных ДНК-анализов, но совпадений найти не удалось.

Но в ноябре 2020 местный филантроп и бизнесмен Джастин Ву передал полиции Лас-Вегаса жертву (ее сумма не раскрывается) для расследования убийств с помощью ДНК-технологий. И в январе 2021 расследования убийства Стефани возобновили.

Полиция обратилась за помощью к ДНК-лаборатории Othram из штата Техас. Там в течение семи месяцев смогли секвенировать геном из 15 клеток ДНК злоумышленника. Полиция Лас-Вегаса уточнила, что это рекордно малое количество материала для подобных дел.

Как уточняет BBC, обычно в подобных делах используют от 750 до 1000 нанограммов ДНК для анализа. В случае убийства Стефани было только 0,12 нанограмма биологического материала.

Как рассказал руководитель лаборатории Othram Дэвид Миттельман, стоимость их услуг на самом деле не так уж и велика - около пяти тысяч долларов.

"Одно из преимуществ собственной лаборатории и собственного анализа в том, что всегда можно улучшить методы", - говорит он.

После секвенирования генома злоумышленника вычислили с помощью открытых генеалогических баз. Им оказался Даррен Рой Марченд. Его ДНК находилось в полицейских базах еще с 1986 года - тогда парень был подозреваемым в другом убийстве. Тогда же Марчандом отпустили из-за отсутствия доказательств. Он умер в 1995 году, совершив самоубийство.

"Я рада, что они нашли убийцу моей дочери. Я уже и не верила, что это дело может быть раскрыто", - заявила мать Стефани в заявлении, которое зачитала полиция Лас-Вегаса на пресс конференции в среду, 21 июля.

Ранее мы писали о том, что в одном из сел Ровенской области 14-летний мальчик погиб, упав с велосипеда на аварийном мосту.

Кроме этого, в июне текущего года под Киевом 15-летняя школьница застрелила 16-летнего парня сразу после сдачи ВНО по биологии.