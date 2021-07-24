В Николаеве у здания горсовета состоялся показ мод. Девушки в летних открытых нарядах выходили на дефиле, перед собравшимися у входа довольно многочисленными, как для пандемии коронавируса, зрителями.

Видео происходящего публикуют Telegram-каналы

Судя по информации на баннерах, попавших на видео, происходящее - часть "всеукраинского праздника моды и красоты South of Ukraine Fashion Days", который в эти дни проходит в Николаеве.

Заявленным местом проведения "всеукраинского праздника моды и красоты", по сообщениям местных СМИ, была Соборная площадь. Фестиваль проходит в Николаеве уже в 13 раз. В этом году фестиваль проводят без иностранных участников из-за пандемии Covid-19.

Примечательно, но то, что фестиваль проводится у мэрии, ранее анонсировалось в СМИ.

"Благодаря поддержке управления молодежной политики Николаевского городского совета фестиваль "SUFD.Summer Edition" пройдет впервые на Соборной площади, а модели будут выходить на подиум прямо из здания мэрии!", - писал накануне "Вечерний Николаев

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