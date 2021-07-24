Правоохранители задержали одного из стрелявших по начальнику уголовного розыска одного из отделов полиции города в российском Ставрополе сегодня.

Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

"В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников задержан 28-летний подозреваемый", — заявили в ведомстве.

Задержанный по убийству начальника уголовного розыска в Ставрополе. Фото: "Baza"

28-летний Ибрагим Симбаригов прятался в заброшенных постройках на территории Андроповского района, в 100 километрах от места преступления. По предварительным данным, мужчина не стрелял, а был за рулём автомобиля. Второй подозреваемый Заурбек Кениев пока не задержан. По данным источников Телеграм-канала "Baza" Симбаригов находится в состоянии наркотического опьянения. Мужчина дает признательные показания.

Напомним, 24 июля в Ставрополе неизвестные открыли огонь по начальнику уголовного розыска одного из отделов полиции города. По данным Телеграм-канала Baza, был убит некий Руслан Абовян.

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