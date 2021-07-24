В деревне Баландино Волховского района Петербуржской области правоохранители обнаружили нарколабораторию, ее владелец открыл стрельбу по правоохранителям.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В нарколаборатории производился синтетический наркотик. Она располагалась в сарае на дачном участке.

"Увидев сотрудников полиции, организатор лаборатории, 45-летний житель Красногвардейского района Петербурга, выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским", — заявили в ведомстве.

Один из полицейских обезвредил напавшего, ранив его в ногу. В доме было найдено огнестрельное оружие. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины в Киеве заблокировала деятельность преступной группировки, которая изготавливала и сбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. С помощью такого бизнеса злоумышленники зарабатывали в месяц около 70 миллионов гривен.

Также в январе текущего года преступная группировка из 4 человек наладила производство наркотического запрещенного вещества метадона в лаборатории Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий. В состав группировки входили трое львовян и один мужчина из Кривого Рога.