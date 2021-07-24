В субботу, 24 июля, в Дзержинском районном суде Кривого Рога отчиму, который приковал цепью к батарее 7-летнего ребенка своей сожительницы, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Об этом по итогам заседания суда сообщила полиция Днепропетровской области.

По факту насилия открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Задержанному вручено уведомление о подозрении по этим статьям. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Напомним, накануне 7-летний мальчик сам позвонил в полицию по номеру 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал к батарее цепью.

По указанному адресу сразу выехали полицейские. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что парня приковал цепью к батарее сожитель матери. В этот же день мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Ранее мы разбирались, что произошло в селе под Кривым Рогом, где отчим пытал и убил 2-летнего малыша. Дети оказались в заложниках семейного конфликта.