Несмотря на подписанный накануне указ о введении санкций СНБО против российского интернет-магазина Wildberries, он фактически продолжает работу в Украине.

В самой компании журналистам агентства ТАСС сообщили, что "не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу" и адресовали корреспондента в головной офис.

Но согласно данным украинского интернет-сегмента компании, которые приводит издание РБК-Украина, Wildberries продолжает осуществлять онлайн-торговлю в Украине.

При этом глава Минкульта Украины Александр Ткаченко заявил 24 июля, что санкции в отношении Wildberries приняты из-за возможности купить в этом интернет-магазине форму российской армии.

Как сообщала "Страна", под санкции Украины попали основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ($13,1 млрд по версии Forbes), ее муж Владислав, директор по развитию информационных технологий Wildberries и руководитель направления "Книги" Wildberries.

Напомним, что в СНБО применили санкции против 100 граждан Украины, ранее попавших под санкции Министерства финансов США.