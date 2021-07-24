После сегодняшнего ДТП в Лодзинском воеводстве Польши, в результате которой пострадали десять человек (семеро из них украинцы), стало известно о смерти одного украинца.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц.

Как сообщалось, автомобиль влетел в микроавтобус, в котором было 9 пассажиров. Столкновение произошло на трассе 784 в селе Выгода, неподалеку от города Радомского около 06:00. Сообщение в полицию поступило спустя 20 минут.

Согласно предварительной информации, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель легковушки, которая неожиданно выскочила на "встречку". Тест на алкоголь показал превышение нормальных показателей. Как оказалось - она жительница соседнего села Гидли.

Всем участникам аварии потребовалась госпитализация. Состояние трех из них – тяжелое.

Ранее мы также писали о том, что в Луганской области, неподалеку от города Счастье, маршрутка с людьми попала в аварию. Госпитализировать пришлось пять пассажиров.