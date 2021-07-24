Уже со вторника, 27 июля гражданам Украины с биометрическими паспортами официально разрешен въезд в Испанию, где недавно ликвидировали подпольное производство сигарет с заробитчанами из Львовской области.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter в субботу, 24 июля. Такое решение утвердили в Совете Европы.

При этом для въезда в Испанию гражданам Украины потребуется во-первых биометрический паспорт, свидетельство о полной вакцинации либо недавний отрицательный ПЦР-тест, взятый за несколько дней до прибытия в страну.

"Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД", - подчеркнул Кулеба.

Ранее для украинских туристов открыли границы во Франции, где проходят массовые митинги против коронавирусных ограничений.

🇪🇸Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається.



Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС.



На в’їзді:

👉свідоцтво про повну вакцинацію

або

👉свіжий негативний тест



Всі актуальні умови в’їзду👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 24, 2021

Как сообщала "Страна", в Нидерландах разрешили с 22 июля въезд в страну гражданам Украины с биометрическими паспортами с любой целью. Также возможно вас попросят предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Также мы писали о том, что в Словакию разрешили въезд для полностью вакцинированных граждан Украины.