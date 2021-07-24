В Мариуполе завершилось судебное разбирательство дела по смерти двухлетнего ребенка в стоматологии, расположенной в Кальмиусском районе.

Об этом сообщает мариупольский ресурс PR.UA со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Как рассказал во время пресс конференции руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов, суд оправдал 52-летнюю врача-анестезиолога, которую обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведших к смерти ребенка.

Первая экспертиза назвала причиной смерти асфиксию - марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. Врачу грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

Однако, 19 июля текущего года Ильичевский районный суд вынес приговор, согласно которому, медика оправдали в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.

"В основу оправдательного решения суд вложил недопустимость некоторых доказательств, которые, по мнению суда, были собраны с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал Евгений Белоусов.

Кроме того, он добавил, что сейчас прокуратура изучает решение суда, после чего совместно с родителями умершего ребенка будет подавать апелляционную жалобу.

"Я надеюсь, что суд всесторонне, полно и объективно изучит все обстоятельства дела и доказательства, которые были получены в ходе досудебного расследования, и даст принципиальную оценку действиям врача-анестезиолога", - подчеркнул руководитель Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла 22 июля 2017. Тогда родители привели своего сына на лечение зубов под седацией, однако во время процедуры ребенку стало плохо и он умер. Позже выяснилось, что мальчика лечили под общим наркозом. Тогда работа стоматологии прекратилась, проводилась проверка на законность деятельности медзаведения и происхождения медицинских препаратов.

"Страна" также писала о том, что в Славянске Донецкой области умер 6-летний ребенок, который накануне посетил стоматолога.

Кроме этого, уже в текущем году специалисты одной из стоматологических клиник города Ровно издевались над ребенком, который пришел к ним на прием. Так, 8-летняя девочку доктор била головой о кушетку и душила во время процедур.