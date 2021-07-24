Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что санкции против крупнейшего российского онлайн-магазина Wildberries в Украине были введены из-за продажи в их онлайн-магазине формы и символики ВС России.

Об этом Ткаченко сообщил в Telegram.

"Российский ретейл, который, помимо прочего, продает российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries", - заявил министр.

Ткаченко поблагодарил президента Украины и Совет национальной безопасности и обороны за поддержку санкций против Wildberries.

"Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам и рассказам нет места на Украине. Следующий шаг - российские платформы OTT", - заявил глава украинского Минкульта, видимо подразумевая over-the-top-сервисы (это, например, онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы).

Решение СНБО о санкциях против Wildberries Владимир Зеленский ввел в действие накануне.

В санкционном списке оказались украинское, российское, польское, армянское, белорусское, киргизское, казахстанское подразделения компании.

Экономические ограничения предполагают блокировку активов, полный запрет на транзит ресурсов через Украину и вывод капитала за ее территорию, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на передачу технологий и прав на интеллектуальную собственность.

В частности, под персональные санкции Украины попали основательница Wildberries и богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук ($13,1 млрд по версии Forbes), ее муж Владислав, директор по развитию информационных технологий Wildberries Андрей Ревяшко и руководитель направления "Книги" Wildberries Алексей Кузменко.

Напомним, что в СНБО применили санкции против 100 граждан Украины, ранее попавших под санкции Минфина США.