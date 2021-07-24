Власти Литвы приостановили возведение забора против мигрантов из Африки и Азии на границе с Беларусью. У них закончилась колючая проволока. В Вильно теперь ждут помощь из Эстонии.

Об этом в субботу, 24 июля сообщает DW.

С помощью такого ограждения в стране хотят защититься от наплыва нелегальных мигрантов, прибывающих с белорусской территории.

"Всего 30 процентов границы с Беларусью у нас оборудованы, в основном в районе населенных пунктов. Остальные 70 фактически защищены по минимуму", - ранее признал в разговоре с DW один из литовских госчиновников.

Эстония уже пообещала направить в Литву 100 км нужной проволоки, а Чехия - конвой с помощью для преодоления возникшего кризиса.

Как сообщала "Страна", белорусский глава государства Александр Лукашенко заявил, что литовские пограничники со стрельбой прогоняют нелегалов в Беларусь. Ранее в Литве пограничники на границе с Беларусью задержали группу мигрантов из Ирака. В свою очередь, в Беларуси опубликовали видео стрельбы на границе.

"Вывели их (мигрантов - Ред.) на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты, помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя. Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили, сейчас некоторые в больнице находятся", - заявил президент Беларуси в адрес литовских пограничников.

Напомним, что Лукашенко отказался защищать Европу от нелегальных мигрантов. Бацька констатировал, что в европейские страны сейчас бегут жители тех государств, которые Запад сам же и уничтожил.