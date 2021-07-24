Послы "Большой семерки" приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу.

Об этом говорится в заявлении послов в Твиттер.

"Послы G7 с удовольствием обсудили с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским и вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной планы Украины по борьбе с изменением климата. Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 до конца июля", - следует из сообщения.

Также послы приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу. По их словам, межведомственный подход является важным для проведения реформ, создания условий для инвестиций и стимулирования перехода к чистой энергетике для достижения целей.

Напомним, недавно Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по "Северному потоку-2". Ранее "Страна" публиковала полный текст этого документа.

Также в заявлении перечислены пункты из "компенсационного пакета" - создание Зеленого фонда с финансированием на миллиард долларов, поддержка перехода Украины на "чистые" технологии и отказа от угля и прочее.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что значат для украинской экономики договоренности по Северному потоку-2.