США удалось достигнуть переломного момента в технологиях направленной энергии, благодаря чему страна в будущем сможет пользоваться так называемыми "силовыми полями" для защиты своих объектов.

Об этом пишет издание The Drive со ссылкой на материалы исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов, расположенной на авиабазе Киртланд (Нью-Мексико).

Согласно отчету Directed Energy Futures 2060, оружие направленной энергии уже к 2060 году получится применить для создания "силовых полей", направленных на защиту военных баз за счет отражения атаки надвигающихся беспилотников и боезарядов.

Также такие поля помогут сформировать "зонт противоракетной обороны как часть многоуровневой системы обороны".

Как пишет издание Breaking Defense, конкретная реализация данной концепции предполагает, в том числе, применение лазерного оружия, управляемого системами искусственного интеллекта (ИИ).

В Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США утверждают, что имеющиеся ресурсы позволяют создать систему лазерного оружия мощностью 100 киловатт, которая способна уничтожать объекты "на тактически важных расстояниях" в несколько километров.

Специалисты заявляют, что главной проблемой подобных систем является их ограниченная способность одновременно поражать несколько целей.

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