Украинская дзюдоистка Дарья Билодид впервые прокомментировала свою "бронзу", которую она завоевала на Олимпийских играх в Токио.

Слова спортсменки приводит НОК Украины.

"Я отдала все силы, которые только остались, ведь полуфинальную схватку проводила на голден-скор, это невероятно трудно и утомительно. Для меня важно было настроиться, ведь после боя, который я проиграла, настроение было на нуле", - сказала она.

В то же время Билодид рассказала, что ей помогла мама и другие украинские спортсмены, которые поддержали ее.

"Очень помогла мама, которая является и моим тренером, настраивала меня, нашла нужные слова. Чувствовала и поддержку наших на арене", - добавила Дарья Билодид.

Также дзюдоистка сказала, что два года назад выигрывала в Японии чемпионат мира, но "ЧМ и Олимпиада – совсем разный опыт".

Билодид на церемонии награждения. Фото: НОК Украины

Напомним, украинская дзюдоистка Дарья Билодид сумела завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио. Девушка проиграла японке Фуне Тонаки, однако реабилитировалась и выиграла у представительницы Португалии Катарины Кошты в дополнительное время. После этого она выиграла у израильтянки Ширы Ришон.

Также "Страна" писала, что украинский спортсмен Павел Коростылев занял четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров на Олимпиаде в Токио.