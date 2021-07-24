Полицейские ликвидировали канал незаконной переправки янтаря через границу. В результате было изъято 300 кг "солнечного" камня и проведены масштабные обыски.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Было установлено, что к незаконной деятельности причастны минимум 10 человек - жителей Волынской и Ровенской областей.

Сообщается, что преступники наладили схему переработки и сбыта янтаря в Объединенные Арабские Эмираты.

"Вчера, 23 июля, сотрудники оперативно-розыскных отделов Луцкого и Житомирского пограничных отрядов, работники управления стратегических расследований совместно со следователями ГУНП в Волынской области под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры и при силовой поддержке бойцов пограничного спецподразделения "ДОЗОР", корпуса оперативно-внезапной действия, роты полиции особого назначения провели 16 санкционированных обысков по местам жительства и в транспортных средствах лиц, причастных к преступной деятельности по обработке и сбыта янтаря", - говорится в сообщении.

В результате обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха для обработки камней, которые злоумышленники оборудовали в Ковеле и Луцке.

В помещениях обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, помимо этого, пистолет и денежные средства.

Стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней достигает около 1 млн гривен.

"Злоумышленники покупали камни и осуществляли его переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия вне таможенного контроля переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и сбывали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинец попытался по почте отправить 12 кг янтаря в ОАЭ и Катар.

Также мы писали, что из Украины пытались вывезти тонну янтаря в Китай и на Ближний Восток.