В Лодзинском воеводстве Польши произошла авария, в результате которой пострадали десять человек. Среди них семеро из Украины.

Об этом сообщает TVN24.

Так, автомобиль влетел в микроавтобус, в котором было 9 пассажиров. Столкновение произошло на трассе 784 в селе Выгода, неподалеку от города Радомского около 06:00. Сообщение в полицию поступило спустя 20 минут.

Представительница полиции Анета Влазловска рассказала, что автомобиль Nissan и автобус Volkswagen вылетели в кювет с разных сторон дороги.

Согласно предварительной информации, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель легковушки, которая неожиданно выскочила на "встречку". Тест на алкоголь показал превышение нормальных показателей. Как оказалось - она жительница соседнего села Гидли.

Всем участникам аварии потребовалась госпитализация. Состояние трех из них – тяжелое.

В Польше из-за ДТП пострадали 7 украинцев. Фото: TVN24

Ранее "Страна" сообщала, на автодороге М-07 "Киев - Ковель" (известной как "Варшавская трасса", "Варшавка") произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись две машины: грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen. В результате водитель последней погиб на месте.

Также мы рассказывали, что умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше, которая произошла еще 6 марта около города Кашице. В аварии прямо на месте погибли пять украинцев, а 35 человек получили травмы разной степени тяжести.