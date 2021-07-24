США и Германия заключили сделку по Северному потоку-2 - несмотря на постоянные попытки со стороны Украины отговорить Запад не делать это.

Западные державы, которые в Киеве считались союзниками, по сути оставили интересы Украины за бортом, предпочитая решать свои проблемы.

И не сказать, что для многих такая политика стала каким-то откровением. Но прозападную тусовку она сильно расстроила.

"Страна" решила узнать, что думают простые украинцы. Наш специальный корреспондент Антонина Белоглазова провела опрос в Киеве.

"Каждый соблюдает свои интересы"

Одни киевляне считают, что Украина в принципе ничего не решает, а потому и удивляться заключенному соглашению не стоит:

"Украина здесь ничего не решает... А вообще Украина что-то может решить, если управляет кто? - намекает девушка. - Столько вложений было в этот поток, и сейчас Украина попросила "Не достраивайте, потому что мы теряем деньги". Нет, ребят, такого не будет. Это просто смешно. [Запад] нам чем обязан? Это мы у них вечно в долгах. И так как мы - в долгах, Украину уже и распродали по кусочкам".

Еще один участник опроса также размышляет о том, что Украина неспособна на что-то повлиять:

"А если, например, соседи захотят что-то сделать, а мы будем выступать против, нас кто-то будет слушать? Как мы можем на это повлиять? На каком основании мы можем на это влиять? Конечно, для нас это плохо, но как мы можем повлиять на решение, которое нас касается поскольку постольку".

Пенсионерка уверена - этого следовало было ожидать и пеняет на "безответственную политику современной Украины".

"Ничего удивительного. Будет только хуже и хуже", - говорит она.

На вопрос о том, с кем в таком случае дружить, пожилая женщина говорит так: "Не надо было от России отходить. Это было видно давным-давно. Что Россия - это самый верный друг Украины, и нечего на Россию нести. Согласны-не согласны, это мое мнение было, есть и остается... Со всеми соседями надо быть в хороших отношениях, а с Россией - в первую очередь. Тем более, что от России мы зависим. Газ", - сказала женщина.

На вопрос, как выходить из ситуации после соглашения Байдена и Меркель по "Северному потоку-2", она ответила так: "А пусть сами ищут выход. Заварили эту кашу? Пусть сами. Не знаю, на коленях стоят, умоляют. Не знаю, что делать. Это было видно, это можно было просчитать, возмущается она. - Извините, я крамолу скажу сейчас, конечно, но как можно, чтоб во главе страны стоял человек, который ну ничего не понимает в этом! А какое это предательство? Каждый свои интересы блюдёт в первую очередь... ".

Еще один участник опроса уверен, что Украина не смогла бы повлиять на эту сделку. И она состоялась бы в любом случае.

"Для них это будет хорошо. А кто нас спрашивает? Мы никто. Мы сами себя опустили туда, вниз (показывает взглядом под ноги, - Ред.)", - говорит киевлянин.

Есть часть украинцев, которые считают, что ничего страшного не произошло: "Посмотрим, что будет дальше. А то, как они будут действовать дальше - будет зависеть от них. От нас ничего не зависит".

"Меркель сделала классный подарок России"

Также часть опрошенных назвала сделку не предательством, а скорее "дипломатическим ходом", невыгодным Украине.

"Во-первых, "Северный поток-2" лишает Украину транзита газа, а это очень много денег. Энергетически все-таки это удар по Украине. Насколько я понимаю. И не только Украине. Польша тоже против "потока-2"... Предательство - не предательство. Америка вроде бы всегда помогала Украине. Что-то не понятно. Нужно объединить Польшу, Украину и Евросоюз и найти какой-то выход. То, что обещает нам Германия, что после "Северного потока-2" будет идти через Украину газ, это только слова. Конкретики никакой нет. Это некрасивый шаг, но Германия без газа задыхается, сами прекрасно понимаете. Газ нужен Германии. Не так как Чехословакии, Словакии и всем остальным. Германии в основном. И Меркель сделала классный подарок на конец своей карьеры России. Ну, а США. Говорил в свое время Черчилль, по-моему, премьер-министр Великобритании, что нужно уметь загребать жар чужими руками", - сказал участник опроса.

"Считаю, что Украина, в первую очередь, должна отстаивать свои интересы. А она отстаивает их очень плохо на международной арене последние 2 года. И это основная причина того, что за спиной. 5 лет подряд за спиной ничего не было. Всё было с Украиной. А теперь всё за спиной. Вот кто в этом виноват?... У Америки и Германии, в первую очередь, свои интересы. Украинское руководство может быть предателями, а не Америка и Германия. Как они могут предать Украину? Если Украина сама не отстаивает свои интересы, то почему наши интересы должна отстаивать Германия и США?", - заканчивает свои выводы риторическим вопросом киевлянин.

Участники опроса считают, что Германия с США не то, чтобы предали, а решили проверить, кто потянется теперь за Украиной. "А потом будет видно им - идти или бросить Украину и пусть она сама выкарабкивается", - говорит житель Киева.

Он уверен, что остальные страны не сильно думают об Украине.

"Как всегда всё делают мимо нас. А нас потом приглашают на посмотреть. Вот и всё. Всегда так было. Уже всё сделано", - добавляет мужчина.

А на вопрос, что в таком случае делать Украине, отвечает с иронией: "Ждать чудес. Бывает такое, что кто-то возьмет что-то сделает и Путину наступит на хвост... Как пойдет дальше. Если кто-то вступиться за Украину, значит они сделают шаг назад. И опять начнут. Труба же лежит, ее в любой момент можно чем-то зацепить, случайно конечно... ".

Еще один житель столицы считает, что при нормальной демократии Украина могла бы отстоять свои интересы, а сейчас остается только принять всё как есть.

"У каждой страны, человека есть свои интересы, он их отстаивает. Если он связан с кем-то другим, он может отстаивать интересы другого. А США обязаны нам что-то? Вот человек. Родился и вырос. Родители его отпустили в мир. Они что-то ему обязаны сыну или дочери? - Нет. Человек самостоятельно должен отстаивать себя в этом мире, в этой жизни. Должен быть самостоятельным", - объясняет участник опроса на примере семьи.

"За нас никто не был изначально. У всех свои интересы. В этом весь смысл. Друг заканчивается там, где начинаются его интересы. Стране нужно было 30 лет думать, что делать. А кругом друзья до поры до времени, пока хорошая погода. Надо обращать внимание на такие страны как Израиль. Надо иначе дружить с такими странами, как США и Россия. Иначе дружить - то есть так, на расстоянии. Так, чтобы наши интересы переплетались с их интересами. Чтобы они зависели чем-то от нас тоже", - ответил на наши вопросы житель столицы.

"Немцы и россияне нас всегда предавали"

Часть опрошенных находят в сделке "зраду", они призывают верить только себе.

"А немцы и россияне нас всегда предавали. Вот и Меркель. Её во Львове называют Фрау Риббентроп. Ну, если бы был Трамп, он бы этого не допустил. Трамп санкции ввел против "Северного потока-2". А Байден что-то так, непонятно пока, какой-то мутный парень...", - говорит мужчина.

Он утверждает, что у Украины есть друзья: это прибалты, литовцы, эстонцы, латвийцы, поляки. Эти нации он называет "нормальным народом".

"Это нам никакой пользы не приносит. Это свидетельствует о том, что никакой защиты эти государства нам не несут. У нас должно быть государство совершенно самостоятельное. И думать о своем благополучии, а не надеяться на кого-то... это можно считать предательством, но главное, чтобы наше государство о нас заботилось. Или мы заботились о своем государстве и своем нормальном существовании... Надо вести переговоры, со всеми. И устраивать мирные отношения с государствами ближними, а не дальними, которые соблюдают только свои интересы... Это экономическая проблема. Все западные страны соблюдают свои интересы и всё. Им совершенно нет дела до нас", - говорит киевлянка.

Ее подруга добавляет, что договоры неважны, лишь бы в Украине был мир. И обе женщины уверены, что Украина не в силах повлиять на остановку строительства "Северного потока-2":

"Это абсурд. Уже все договорено. Всё построено. Ну, как? - Никак невозможно. Нужно думать о своей экономике и газовой системе".

"Что мы можем изменить, если мы слабые? нужно быть сильными, а мы - слабые и не можем отстаивать свою позицию. Надо иметь свое твердое "Я" и правильно вести политику, чтоб нас уважали. Конечно, нас предали, потому что если бы было всё правильно организовано, то никто бы не разрешил так долго России быть у нас на востоке Украины. А если все видят, слышат и ничего не делают. То, конечно, это плохо. И точно так же решаются сейчас экономические проблемы Германии. Потому что они вложили деньги в "Северный поток-2, им нужно получить газ. А Украину можно отставить так, мол "Там же труба старая", "Там то, там сё плохое". Вот и всё", - отвечает киевлянка на ходу.

Она уверена, что если украинское руководство будет настаивать и что-то требовать, то есть шанс что-то изменить. А если все будут сидеть и молчать, то "так и будут нас все обижать":

"Нужно было начинать говорить, когда его только-только начинали строить. А не когда его уже вот-вот введут", - рассуждает она и добавляет, что "если Запад честный по отношению к Украине, то они защитят нас".

"Никому верить нельзя. Надо надеяться на себя. Наша власть никуда не годится. Она даже не беспокоится за безопасность страны. Даже армию не развивает и нормально не снабжает ее. Это всё неправильно. Получился первый разговор с Путиным. Что уже Путин там наговорил про нас. Я считаю, это зависит от президента. Твердость нужна, уверенность. А он так. Даже не выполняет то, что сказал, наметил", - сказал нам собеседник.

Другие называя сделку "зрадой" думают, что Украина могла и должна была влиять на ситуацию, а США должны были учитывать интересы Украины.

"Это уже дипломаты должны знать. Это их работа. Витренко вон какие миллионы получает. За что? Должен отрабатывать, интересы Украины соблюдать... Почему Европа как-то... в свое время Гитлера они проморгали. Сейчас вот Москва. А США, действительно, поддерживает Украину. Грех жаловаться. Но что вот в этом вопросе? - Странно", - недоумевает мужчина.

"Сократить число Набсоветов в Украине"

Киевляне призывают отреагировать на сделку Байдена и Меркель уменьшением количества представителей других стран в набсоветах на госпредприятиях Украины.

"Думаю, что не только "Северный поток" за спиной Украины происходит. Очень много всего", - загадочно отвечает нам женщина.

"Мы ничего уже не можем сделать. Получается, что [страны нас предали]. Но без них мы тоже никто и ничто. По-моему, не на кого рассчитывать. Печальная история. Что сделать? - Плыть по течению. Куда принесет, там и окажемся. Бесполезно что-то делать с нашими возможностями. Мне кажется, это мое мнение, я могу ошибаться, я не политик и не экономист, Россия не начала бы его строить, если бы не было согласования с этими странами", - поделилась с нами киевлянка.

Еще один собеседник считает, что Украине нужно перестать уклоняться от собственных обязательств и отнестись более добросовестнее к партнерству с США. По сути, соглашение по "Северному потоку-2" он назвал оценкой поведения и работы Украины за эти годы:

"Украина проявляет слишком много иждивенческих настроений, думая, что Соединенные Штаты должны из-за нее пожертвовать своими глобальными интересами. Для США значительно важнее восстановление Атлантического единства и союзных отношений с Германией, чем вопросы Украины, которая сама их решать не хочет. А хочет, чтобы Штаты решали их за нее. То есть Украина со своей стороны не показывает готовности, умения самой что-то делать... Нужно четко сформулировать задачи и выполнять те обязательства, которые мы на себя берем", - сказал житель столицы.

Киевляне говорят, что Украина не заслужила того, чтобы ее интересы учитывали. А нашей стране желают "избавиться от русофобии и подружиться опять с Россией".

Еще один киевлянин также уверен, что рассчитывать нужно только на самих себя:

"Вы знаете, что сейчас в Афганистане происходит? - задает нам встречный вопрос он. - Бегство американских войск из Афганистана произошло. Ну и где американская помощь? Они бросили режим в Афганистане на растерзание религиозным фанатикам. И всё. Вы верите, что будет помощь? Много американцы помогли Грузии в 2008 году? Нужно надеяться на себя, девушка. Поэтому надеяться на то, что американцы и немцы будут защищать интересы Украины, это просто... Никто никому в этом мире никогда ничего не должен. В политике нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей, а есть лишь постоянные интересы. Николо Макиавелли. Нужно свою экономику развивать, свое благополучие поднимать и воровать поменьше. Делать ставку на свои личные интересы. Что выгодно Украине, то и делать".

Также некоторые люди говорят, что еще можно повлиять на "Северный поток-2" законодательно:

"Скорее не предали, а продали Украину. Нам надо не договариваться, а уже бороться с тем правительством, которое будет сейчас у немцев, в Германии. Есть свои законы, нужно внедрять их в жизнь, а не просто нивелировать. Законы экологии, чтобы не было единого поставщика газового на рынок, качество газа на рынке, ну, и стоимость газа на рынке..."

В этой ситуации киевляне винят украинских политиков:

"В первую очередь, наши виноваты. Они не работали и такое ощущение, что они сознательно до этого довели. Есть такое выражение, что каждый плюс это перечеркнутый минус. Поэтому если так будет всерьез, то нам нужно начинать новую жизнь, искать ресурсы в Украине", - говорит киевлянка и допускает, что у американцев могут быть некоторые стратегические планы по Украине. Например, через "Северный поток-2" они могут восстановить порядок в мире.

"Нас предали. Я только так и считаю. Мы в данный момент слабоваты, но хотим выйти на хороший уровень... Нам кто-то мешает. Может, внутри наше руководство. Самое первое - на себя надеяться, друг другу доверять... Нас дурят, или сами себя мы дурим...[Америка] нам никогда не будет другом. Им надо базу противодействия против России на нашей территории. До тех пор они будут помогать", - сказал киевлянин.

Полный выпуск опроса смотри на YouTube-канале "Страны".