Днем в субботу, 24 июля, прямо на Крещатике в центре Киева вспыхнул пожал на крыше одного из зданий. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий. 

Как видно на одной из фотографий, огонь довольно сильный, так как в небе образовался высокий столб густого черного дыма. 

Фото "Страны" с места пожара

Подробности уточняются. 

Тем временем, как видно на записи, на фоне пожара на Крещатике проходит очередной митинг. По дороге движется длинная колонна участников акции.

Напомним, недавно в Киеве в Голосеевском районе произошел масштабный пожар. Как сообщалось, там загорелся склад одной из транспортных компаний. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. 

Также мы рассказывали, что сегодня в субботу в Хмельницкой области загорелось пшеничное поле. Вероятно, ЧП произошло из-за падения линии электропередач. Спасатели из ГСЧС сумели побороть огонь несмотря на порывистый ветер и отсутствие источников воды рядом.

Кроме того, сообщалось, что в Харькове на складе с древесиной произошел масштабный пожар. К тушению пришлось привлекать поезд.

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