Днем в субботу, 24 июля, прямо на Крещатике в центре Киева вспыхнул пожал на крыше одного из зданий.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Как видно на одной из фотографий, огонь довольно сильный, так как в небе образовался высокий столб густого черного дыма.

Подробности уточняются.

Тем временем, как видно на записи, на фоне пожара на Крещатике проходит очередной митинг. По дороге движется длинная колонна участников акции.

Напомним, недавно в Киеве в Голосеевском районе произошел масштабный пожар. Как сообщалось, там загорелся склад одной из транспортных компаний. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

Также мы рассказывали, что сегодня в субботу в Хмельницкой области загорелось пшеничное поле. Вероятно, ЧП произошло из-за падения линии электропередач. Спасатели из ГСЧС сумели побороть огонь несмотря на порывистый ветер и отсутствие источников воды рядом.

Кроме того, сообщалось, что в Харькове на складе с древесиной произошел масштабный пожар. К тушению пришлось привлекать поезд.