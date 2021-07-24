Американский бизнесмен и гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что современные технологии позволяют строить безопасные атомные электростанции.

Об этом он сказал на конференции B-Word.

"Я думаю, что современные атомные электростанции безопасны вопреки тому, что могут подумать люди", - сказал Маск.

При этом миллиардер уточнил, что действительно верит, что "ядерную энергию можно сделать очень безопасной".

"Я говорю о делении. Вам не нужен синтез", - уточнил Маск.

Уточним, что деление ядер - процесс, который проходит в обычных ядерных реакторах. При реакции деления нейтроны "спрессовываются" в большой атом, расщепляя его на два поменьше. Это и производит энергию.

"У вас есть тот огромный реактор термоядерного синтеза на небе, который называется Солнцем. Это происходит каждый день", - резюмировал миллиардер.

Напомним, американский миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что распродал всю недвижимость и теперь переезжает в домик за 50 тысяч долларов. Он арендует его у космической компании SpaceX.

"Страна" также писала, что после того как основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в качестве приглашенного ведущего в юмористической передаче Saturday Night Live (SNL) на американском канале NBC, его состояние сократилось на $20,5 млрд.