Вчера нардепы и бывшие члены фракции "Слуга народа" (оба исключены из фракции осенью 2019 года) - Анна Скороход и Антон Поляков обратились в столичную полицию с заявлениями об угрозе их жизни.

По информации наших источников в МВД, Скороход пожаловалась, что вчера неизвестные на трех автомобилях заблокировали ее авто - "Хюндай", "Мерседес" и "Рено" (все автомашины на киевской регистрации) на улице Институтской и угрожали физической расправой и повреждением автомобиля. Также Скороход заявила, что в тот же день ей на личный номер мобильного в мессенджере поступили угрозы от неизвестных.



Примечательно, что в тот же день нардеп Антон Поляков также обратился с заявлением об угрозах, полученных по тому же адресу, что и Скороход - на улице Институтской 24/7. Полиция завела два уголовных производства по ч.1 ст.129 УК Украины – "Угроза убийством".

Информация, предоставленная нардепами, будет проверена следственным путем.

К слову, Скороход и Поляков уже не впервые заявляют об угрозах в свой адрес.

Так, после исключения из провластной фракции "Слуга народа" народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков заявили, что это решение незаконное.

"За то, что мы имеем собственное мнение, за то, что мы его выражаем прямо, нас политически преследуют, преследуют семьи, преследуют лично, шлют угрозы на телефон, звонят", - заявляла Скороход, в комментарии агентству "Укринформ".

Депутат при этом отметила, что они с Поляковым продолжают поддерживать позицию президента Владимира Зеленского.

На вопрос, поступали ли ей угрозы перед исключением из фракции, Скороход ответила: "Мне периодически звонили, представлялись из аппарата и говорили, что я не так голосую и "подумай над своими действиями".

Напомним, 3 декабря стало известно об исключении из фракции "Слуга народа" Антона Полякова и еще двух нардепов. После этого Поляков вошел в группу "За будущее", которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее мы писали, что бывшая "слуга народа" Скороход также перешла во фракцию "За будущее".