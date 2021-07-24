В российском Ставрополе сегодня, 24 июля, произошло очередное громкое ЧП. Неизвестные открыли огонь по начальнику уголовного розыска одного из отделов полиции города.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в полиции.

Сейчас правоохранители России ищут двух подозреваемых. Начальник УГРО был поначалу госпитализирован с огнестрельным ранением, однако медикам не удалось его спасти.

По данным Телеграм-канала Baza, был убит некий Руслан Абовян.

"По предварительным данным, непосредственный убийца ждал свою жертву возле его дома и напал, когда тот подъехал на машине", - сообщает платформа.

Как видно на записи, которая появилась в сети, киллер в маске и перчатках вышел из кустов к машине полицейского и выпустил в него всю обойму. После чего злоумышленник скрылся на легковом автомобиле.

Напомним, ранее сообщалось, что в мексиканском ресторане неподалеку от Белого дома неизвестный застрелил двух человек.

Также мы писали, что в России нашли застреленным мэра подмосковной Коломны. По данным источников, в течение нескольких дней перед самоубийством мэр Коломны в больших количествах употреблял спиртное.