В центре Москвы неизвестные похитили почти полкилометра кабеля связи у Министерства обороны.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В полицию обратился сотрудник одной из войсковых частей с заявлением о том, что 22 июля в канализации на Пречистенской набережной было установлено отсутствие ведомственного телефонного кабеля диной в 475 метров", - рассказал источник журналистов.

По его словам, обследование участка было проведено после того, как сработала тревожная сигнализация. Сумму ущерба сейчас устанавливают, но при этом открыли уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Напомним, сотрудники Нацполиции задержали группу жителей Одесской области за систематические кражи товарно-материальных ценностей и цветных металлов на Одесском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

Ранее "Страна" сообщала, что под Николаевом мужчина построил 40-метровую вышку для кражи интернета и сам стал его раздавать за деньги. Из-за вмешательства в сеть у местных официальных интернет-провайдеров падало качество связи, поэтому они обратились в полицию.

Также напомним, что под Винницей подростки украли трубу, по которой поступал кислород для пациентов больницы. Труба в момент кражи не находилась под давлением кислорода, поэтому никто не пострадал.