Не успели в Евросоюзе заявить о готовности принять в свои ряды Боснию, проигнорировав Украину, как в этой балканской стране начал нарастать новый виток напряженности.

В стране бывший Югославии - Боснии и Герцеговине (БиГ) - дает о себе знать давний конфликт между босняками и боснийскими сербами, которые воевали между собой в 90-е. Сербы, у которых есть свое объединение, так называемый этнитет, в виде Республике Сербской (не путать с Сербией) даже грозятся покинуть состав республики - и уже вышли из состава руководства БиГ.

Причина кризиса - введение уголовной ответственности за отрицание геноцида в Сребренице по инициативе Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине Валентином Инцко, мандат которого истекает 1 августа.

Сребреница - город в Боснии, известный как место ожесточённых боёв в ходе Боснийской войны в течение 1992-1995 годов. Во время которой произошло массовое убийство мусульман.

Боснийцы уже начали открывать уловные дела против сербов, грозя тюремными сроками (от полугода до нескольких лет).

В тоже время сербы заявляют, что это не было геноцидом и не требуют не привязывать к преступлению весь сербский народ. Поэтому они уже заявили, что подчиняться решению Инцко не будут.

Парламент Республики Сербской готовится принять другой закон о том, что любое заявление, которым республика или сербский народ будут названы "геноцидными", будет караться тюремным заключением. И объявляет бойкот общегосударственным институциям.

В знак протеста политическое руководство боснийских сербов во главе с членом президиума (коллективного президента) Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком объявило, что приостанавливает работу в органах власти страны.

Более того, Додик заявил, что Республика Сербская (часть БиГ) может даже выйти из состава страны. А Валентина Инцко винит в расколе страны по национальному признаку.

"Ключевой является воля народа. Если мы смолчим и согласимся с этим решением, то это будет означать, что сербы не имеют ни истории, ни будущего, ни права на свою позицию, а являются аморфной, ничего не значащей массой, которая слушает то, что говорят иностранцы. Если оппозиция будет с нами, я готов поддержать все их предложения, вплоть до провозглашения независимости Республики Сербской", - цитируют Додика местные СМИ.

"На фоне последних событий внутри Боснии назревает раскол, который может даже вылиться в столкновения в будущем", - говорит "Стране" эксперт по постюгославскому пространству, историк-сербист и журналист, живущий в Белграде (сейчас находится в Республике Сербской) Сергей Белоус.

"Страна" узнавала, что происходит в Боснии и как это отразится на регионе и мире.

"Пересмотр мирных соглашений грозит войной"

На скандал в Боснии отреагировали за рубежом. Россия поддержала сербов, США - верховного представителя ООН.

"Такая безответственная самодеятельность Инцко провоцирует внутриполитический кризис беспрецедентного масштаба. Под угрозу поставлены межэтнический диалог и все достижения постконфликтного периода. Справедливое возмущение, волна которого уже поднимается в БиГ, не может не вызывать понимания. К сожалению, Инцко не извлек урока из показательной ситуации 2015 года, когда провалилась попытка протащить через Совет Безопасности ООН проект резолюции, возлагавший всю полноту ответственности за трагические события в БиГ периода вооруженного конфликта только на одну из сторон", - заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

В то же время посольство США в Боснии поддержало Инцко, заявив, что "отрицание геноцида и прославление военных преступников неприемлемо и подрывает взаимное доверие", отметив, что шаг представителя ООН представляет собой "отправную точку для более конкретных дебатов и шагов местных игроков, когда дело доходит до практического осуществления".

Сейчас, спустя четверть века после войны, страна фактически разделена на два отдельных государства – сербскую автономию и мусульманско-хорватскую федерацию, образованные по Дейтонским мирным соглашениям 1995 года (именно линия Дейтона делит Боснию и Герцеговину на Республику Сербскую и мусульмано-ховатскую федерацию).

"Государственное устройство Боснии и Герцеговины - одно из самых сложных в мире. Страной руководят три президента - серб, хорват и боснийский мусульманин (сложную структуру власти породил этнический раскол). При этом, по сути, страна управляется через высокого представителя, назначенного через ООН. Этот верховный комиссар может быть только иностранцем. Сильно вмешиваться в политику он не может, но в его полномочиях снимать с должностей любых политиков. Но его решение по геноциду, просто перед уходом с должности, внесло смятение", - рассказал "Стране" местный журналист Стефан Маркович.

Кризис в отношениях между босняками и боснийскими сербами обострился задолго до инициативы Инцко.

"В Боснии налицо функциональный кризис государственной системы, - говорит "Стране" Сергей Белоус. - Например, понадобилось более года для формирования Совета министров. Существует множество принципиальных разногласий - между бошняками (мусульманами), хорватами и сербами (причем, против них бошняки и хорваты нередко объединяются в противостоянии). Босния и Герцеговина невероятно похожа на современную аналогию басни Крылова — «Лебедь, рак и щука». Бошняки открыто стремятся к унитаризации Боснии и Герцеговины, делают все возможное, чтобы максимально урезать полномочия Республики Сербской (в чем уже за последние 25 лет они, пользуясь поддержкой Запада, преуспели) — а потом и окончательно её упразднить. Однако сейчас, в связи с усилением Сербии, которая начала открыто оказывать поддержку Республике Сербской, удалось остановить этот процесс. На руку сербам сыграло и усиление влияния дружественных стран — России и Китая. И теперь любая инициатива, которая направлена против Бани-Луки (столица Республики Сербской - Ред.) не может пройти бесследно. Если ранее Высокий представитель мог и снимал президентов Республики Сербской, то сейчас уже и президент Республики Сербской Желька Цвиянович, и член трехместного президиума от сербов Милорад Додик открыто заявляет, что они не будут выполнять решение, навязанное Инцко. Подобное ранее было немыслимо. И фактически Республика Сербская, имея поддержку России и Китая (которые выступили в Совете Безопасности ООН с резолюцией об упразднении должности высокого представителя, которая хоть и не была поддержана, но это символичный жест), теперь говорит, что не будет признавать легитимность и полномочия нового высокого представителя".

До этого Боснию раскалывал вопрос принятия в НАТО.

"Республика Сербская категорически отказывалась утверждать какой-либо документ, который бы предусматривал вступление в Альянс. Поскольку у сербов, как и у двух других конститутивных народов БиГ, есть право вето", - говорит Сергей Белоус.

"США важно не потерять Сербию"

В экспертной среде говорят о внешнем следе в нынешней напряжённости вокруг закона об отрицании геноцида.

"С приходом к власти Байдена в США заговорили об увеличении риска эскалации и новой войны на Балканах. Дело в том, что существование Республики Сербской в составе страны, по мнению Запада, препятствует вступлению Боснии в Евросоюз и НАТО, ведь неформально разделенное государство по сути остается пороховой бочкой. Чтобы лишить сербов политического голоса в президиуме Боснии, нужно пересмотреть Дейтонские соглашения, что грозит новой эскалацией и войной. За сербами, как считается, стоит Россия. И Вашингтон, и Москва борются за влияние на Балканах, поэтому нынешняя ситуация может эту борьбу усилить, вызвав потрясения во всем регионе. Есть мнение, что одновременное появление заявления о скором принятии Боснии в состав ЕС и закона об отрицании геноцида - это не совпадение", - сказал "Стране" источник в дипломатических кругах.

У Байдена, говорят эксперты, есть давняя личная неприязнь к сербам, которую он не раз выражал еще будучи сенатором.

Например, что у сербов якобы были "лагеря смерти" и только они совершали "продуманный" геноцид.

"Мы столкнулись с неоспоримым актом сербского экспансионизма и агрессии... Это уже не гражданская война – как и в Германии, Австрии и Чехословакии в тридцатых была отнюдь не гражданская война. Это, как я всегда и считал – фашистский бандитизм на марше", - заявлял он в 1993 году.

И еще несколько цитат:

"Есть только одна сила, виновная во всех проблемах – это сербы! …[война в Боснии] может сравниться по масштабу зверств с событиями, которые происходили в центральной Европе в тридцатые".

"Я надеюсь мы больше не будем с ними заигрывать. Они [сербы] – головорезы, осуществляющие геноцид".

"Я тогда предлагал, чтобы мы бомбили Белград. Я предлагал, чтобы мы отправили американских пилотов и взорвали все мосты на Дрине".

В предвыборной программе Байдена фигурировали обещания усилить роль США на Балканах и заставить Белград признать независимость Косово, а также взять Боснию в ЕС и НАТО (чему противится Республика Сербская).

"Байден хочет сделать из Боснии «историю успеха» — влить ее в трансалтантическое сообщество. Сербы предупреждают, что это вызовет раскол, и страна распадется. С приходом администрации Байдена был выработан совместный подход Вашингтона с Брюсселем, и они синхронно оказывают давление. При этом, американские дипломаты жестко навязывают нарратив о якобы совершенном «геноциде» в Сребренице — не только сербам в Боснии, но и правительствам соседних стран", - говорит Сергей Белоус.

По его мнению, вряд ли это приведет к полномасштабным боевым действиям с участием внешних игроков, но напряженность будет нарастать.

"Россия, судя по риторике и действиям, будет оказывать всестороннюю дипломатическую поддержку сербской стороне. Но прямая военная вовлеченность Москвы, скорее всего, маловероятна. В то же время США также опасаются настолько повышать ставки — им крайне важно не потерять Сербию, которая не сможет остаться в стороне. Необходимо учитывать, что конечном счете все геополитические процессы в регионе так или иначе завязаны на Белград, где влияние Вашингтона начало ослабевать. Некоторые шаги по привлечению сербов сделала администрация Трампа, которая пыталась что-то им дать взамен - впервые надавили на албанскую сторону, чтобы они пошли хотя бы на некоторые уступки, даже инициировали новые выборы в Косово, чтобы поставить более сговорчивого премьер-министра, который и подписал «Вашингтонские соглашения». Администрация Байдена же пытается продолжать жесткую, ультимативную, бескомпромиссную политику в духе 90-х годов. При этом в Сербии за последние годы усилилось влияние третьих стран, того же Китая, инвестиции которого в общей сумме могут составлять до 10 млрд долларов. Усиливается влияние и России и Турции. Причем для Анкары, как говорил еще в 2009-м году министр иностранных дел Ахмет Давутоглу, боснийский вопрос является «вопросом жизни и смерти». Турция открыто стремиться интегрировать БиГ в свой неоосманистский проект. Учитывая, что игроков на Балканах несколько, США уже более не могут односторонне навязывать свою политику. Нет предпосылок для открытого конфликта, но в то же время возможны санкции против сербской стороны в Боснии, усиление международного давления, возможна активизация остатков миротворческой миссии в Боснии. В этом направлении конфликт может развиваться", - говорит Сергей Белоус.