Южнокорейская телекомпания MBC в трансляции официальной церемонии открытия Олимпиады-2020, которая состоялась вчера, 23 июля, использовала не совсем корректные фотоизображения. Так, например, чтобы представить Украину зрителям показали фото Чернобыля.

Об этом в Твиттер сообщил журналист Рафаэль Рашид.

Но досталось и другим странам. Команду Италии ассоциировали с пиццей, Норвегию - с лососем, а Великобританию - с королевой Елизаветой.

Тем не менее, неуместные ассоциации на корейском ТВ не закончились на Украине. Так, Румынию представили с помощью изображения графа Дракулы. Когда на стадионе появились атлеты из Гаити, то на южнокорейском ТВ напомнили о беспорядках на улицах и убийстве президента, а Сирию ассоциировали с "гражданской войной, которая продолжается уже 10 лет".

На телеканале уже принесли извинения: "В трансляции церемонии открытия были использованы неуместные фотографии при представлении таких стран, как Украина и Гаити. Также были использованы неподходящие фотографии и субтитры для других стран. Приносим свои извинения зрителям".

Напомним, ранее сообщалось, что на церемонии открытия Олимпиады украинские знаменосцы вышли с масками под носом.

Также мы писали, что в день открытия Олимпиады в Токио прошли протесты против проведения Игр.