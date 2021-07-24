Украинские пограничники вместе с коллегами из Испании и Португалии в сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества, Евроюстом, правоохранителями Румынии и Словакии ликвидировали масштабное подпольное производство сигарет.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"Во время операции на Пиренеях провели 125 обысков, обнаружили нелегальное производство, где эксплуатировали украинцев, изъяли сырье и 11,5 млн евро", - говорится в сообщении.

Как выяснили сотрудники ГПСУ, выходцы из стран постсоветского пространства, вербовали на нелегальное производство в ЕС жителей Львовской области, которые имеют опыт работы на табачной фабрике. Информация от украинских пограничников помогла разоблачить трансграничную преступную группировку.

В ходе операции ALECRIN с 22 мая по 16 июля в Испании и Португалии задержали 29 человек, среди которых граждане Испании, Португалии, Болгарии, а также украинец. Во время активных мероприятий изъяли сигареты, сырье и средства для их нелегального производства, а также 7 единиц огнестрельного оружия и технику.

Непосредственно в Испании провели 28 обысков и 27 арестов, изъяли 15 млн сигарет и 50,5 тонны табака. В Муниципалитете Мансанарес обнаружили подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины. Еще одна линия была обнаружена на этапе монтирования.

В Португалии проведено 97 обысков и 2 ареста, изъято 2 млн сигарет и 6 центнеров сырья.

Как напомнили в ГПСУ, при содействии оперативных сотрудников Госпогранслужбы коллеги из ЕС уже неоднократно выявляли преступную деятельность, ориентированную на производство сигарет. Так, в 2017 году в испанской провинции Гранада обнаружили нелегальную фабрику по производству табачных изделий, способностью производства 2 млн. сигарет в сутки. А в 2020-м в Испании и Нидерландах разоблачили 4 подпольных табачных цеха, на которых незаконно эксплуатировали 28 граждан Украины. Тогда были задержаны 49 человек, изъято 33,6 млн сигарет, 60 400 кг табака и производственное оборудование.

Напомним, в Житомирской области изъяли партию контрафактных сигарет на четверть миллиарда.

Также сообщалось, что в Яготине контрабандисты спрятали 125 тысяч пачек сигарет в кабельные катушки для отправки в Польшу.