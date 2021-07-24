Действующий мэр Тбилиси и бывший игрок киевского "Динамо" Каха Каладзе вновь поборется за пост главы города. Его конкурентом станет бывший политзаключенный Никанор Мелия от партии "Единое национальное движение".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" 23 июля объявила, что выдвигает кандидатом Нику Мелия, которого освободили из заключения 10 мая.

Сам Мелия утверждает, что Тбилиси будет "на передовой борьбы в референдуме, с помощью которого мы должны вернуть Грузию", добавив, что город для него "больше, чем политика".

За неделю до этого стало известно, что кандидатом от "Грузинской мечты" снова будет Каха Каладзе. Церемония выдвижения его кандидатуры сопровождалась протестами в СМИ, которые продолжают требовать отставки правительства из-за насилия во время событий 5-6 июля. В результате которых погиб видеооператор Александр Лашкавара.

Уточним, что Каладзе присоединился к "Грузинской мечте" в 2011 году. В 2012-м стал министром энергетики, а пост мэра столицы занял в 2017 году. Тогда его поддержали 51,3% избирателей.

До начала политической карьеры он был футболистом, играв в тбилисском и киевском "Динамо". Дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА с итальянским футбольным клубом "Милан".

Как писала "Страна", в начале июля Грузию всколыхнул бунт против ЛГБТ, на котором сожгли флаг Евросоюза.

А 11 июля в Тбилиси умер сотрудник телекомпании TV Pirveli Александр Лашкавара, которого сильно избили противники проведения в Тбилиси гей-парада.

После этого глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что против Грузии могут ввести санкции из-за бунта против ЛГБТ и убийства Лашкавары.