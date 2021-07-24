Украина заняла четвертое место по объемам экспорта в Евросоюз товаров сельскохозяйственного производства в период с января по апрель 2021 года.

Об этом свидетельствует отчет по торговле ЕС.

Среди топ-направлений агропромышленного импорта в ЕС за первые четыре месяца 2021 года входят: Бразилия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Украина и Китай. На эти страны приходится 34% от общего объема такого импорта.

В тоже время Украина, вместе с Великобританией, оказалась среди стран, экспорт которых в ЕС в измерении сельскохозяйственной продукции за первые четыре месяца 2021 года больше всего снизился по сравнению с таким же периодом 2020 года. Для Украины в текущем году этот показатель составил в абсолютных цифрах 1 874 млн евро (-452 млн евро, или -19,4%).

В отчете ЕС добавили, что снижение объемов экспорта произошло за счет уменьшения объемов поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника. При этом на Украину приходится 4,9% от общего экспорта такой продукции в ЕС, страна остается на четвертой позиции среди крупнейших экспортеров в страны Европейского Союза.

Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель текущего года составил 103,4 миллиарда евро, на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 года. При этом ЕС нарастил экспорт такой продукции на 1,7% - до 63 миллиардов евро, в то время как объемы импорта упали на 5,1% - до 40,3 миллиарда евро.

Напомним, на Волыни обнаружили подпольный цех по заготовке леса для экспорта в Европу.

Также сообщалось, что экспорт курятины из Украины в ЕС за год снизился на 90%.