В Апшеронском районе на Кубани туристический автобус съехал в кювет. В результате погиб один человек, еще 19 пострадали. Полиция проводит проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, как передает ТАСС.

"По предварительным данным, в поселке Мезмай Апшеронского района, туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет, в результате погиб один человек, пострадали 19. Организовано проведение проверки", - сообщили в ведомстве.

Также в прокуратуре региона добавили, что в рамках проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.

Правоохранители считают, что причиной съезда мог стать отказ системы тормозов.

Напомним, недавно в Луганской области перевернулся автобус "Харьков - Станица-Луганская". В результате ДТП телесные повреждения получили девять пассажиров, они были доставлены в Счастьенскую городскую больницу.

Также сообщалось, что под Ровно перевернулся рейсовый автобус, который ехал из Киева в Польшу. Пострадали 16 человек.