В ночь на субботу, 24 июля, в Кривом Роге произошел пожар в доме престарелых, из-за чего пришлось эвакуировать 22 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"24-го июля в 03:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме престарелых, который расположен на улице Железнякова Саксаганского района города Кривой Рог", - рассказали спасатели.

Также известно, что прибыв на место, спасатели обнаружили, что пожар возник в хозяйственной комнате, которая расположена на первом этаже трехэтажного дома. На момент возгорания внутри здания находилось 25 человек. 22 из них – пенсионеры.

Хроника ликвидации ЧП такова

Первый этаж: на свежий воздух вынесли 14 человек;

Второй этаж: вынесли на свежий воздух 3 человек. Еще столько же выведены в аппаратах СИЗОД;

Третий этаж: в аппаратах СИЗОД выведено 2 человек.

Пожарным удалось локализовать пожар в 03:24, а ликвидировать в 04:20.

Пожар в доме престарых в Кривом Роге. Видео: YouTube/ГСЧС

Напомним, в Кривом Роге огонь уничтожил посылки, которые доставляла "Новая почта". Во время движения грузового автомобиля DAF внезапно вспыхнул его прицеп. По словам водителя грузовика, он двигался в Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился.

Также "Страна" писала, что в Кривом Роге на причале Кресовского водохранилища Покровского района сгорел прогулочный водный катер.