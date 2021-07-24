Количество зараженных коронавирусом участников Олимпийских игр в Токио достигло уже 123 человек. За последние сутки подтвердилось 17 новых случаев заболевания.

Об этом сообщает оргкомитет "Токио-2020".

Так, коронавирусом заразился один из спортсменов, который при этом не является японцем. При этом его гражданство не раскрывается. Кроме того, положительный тест сдал иностранный сотрудник персонала.

Также положительный тест на коронавирус оказался у 14 японцев-подрядчиков. Насколько тесно они общались со спортсменами – не сообщается.

До этого мы рассказывали, что первое "золото" на токийской Олимпиаде завоевала китайская спортсменка Цянь Ян. Медаль она одержала в категории "стрельба из пневматической винтовки с расстояния в 10 метров".

Напомним, в Токио, где 23 июля прошло открытие летней Олимпиады, сейчас проходят масштабные протесты против проведения Игр из-за угрозы распространения коронавируса.

Также мы писали о том, что Украину на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

"Страна" также рассказывала, что из-за коронавируса церемония открытия Игр, прошла без зрителей.