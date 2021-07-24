Российское посольство в Токио призвало Международный олимпийский комитет (МОК) и Оргкомитет Игр внести исправление в карту, в которой Крым обозначен как территория Украины.

Об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook.

"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт. Исходим из того, что МОК и Оргкомитет токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", - говорится в сообщении.

Кроме того, российское посольство также добавило, что аннексированный Крым вернулся в состав РФ "в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами".

Напомним, 22 июля мы писали, что на официальном сайте Олимпиады-2020 неправильно указали границы Украины. На карте крымский полуостров, аннексированный Россией, был отделен линией от материковой части Украины.

Позже организаторы Олимпийских игр в Токио исправили ситуацию с картой и стерли границу между Украиной и полуостровом.