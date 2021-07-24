Украинские правоохранители депортировали еще одного "криминального авторитета", который находился в санкционном списке СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в сети.

"38-летний гражданин другой страны попал под санкции, введенные в отношении субъектов повышенного преступного влияния решением СНБО Украины. Человек, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, "специализировавшихся" на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей", - рассказали силовики.

Также они уточнили, что для лишения "криминального авторитета" возможности влиять на "подчиненных", его принудительно депортировали в Молдову.

Напомним, вора Андрея Недзельского по кличке Неделя, который в мае попал в санкционный список СНБО, задержала полиция в Болгарии. Недзельский пытался въехать в Болгарию с поддельными документами. Готовится экстрадиция криминального авторитета в Украину.

Также "Страна" писала, что в Винницкой области миграционная полиция задержала иностранного гражданина, которого разыскивал Интерпол за совершение тяжких преступлений на родине. 34-летний злоумышленник провел в тюрьме почти треть жизни.