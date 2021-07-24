По состоянию на утро субботы, 24 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 745 человека.

Напомним, что вчера, 23 июля в стране было выявлено 763 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки упало на 18 человек.

Умерли за отчетные сутки 24 человека (с начала эпидемии 52 835 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 394 человека (с начала эпидемии - 2 184 036 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 51 ребенок и 20 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (58 человек), Херсонской (54), Сумской области (42) и Львовской области (42).

В Киеве выявили 194 новых случая заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Китая в резкой форме отказали экспертам ВОЗ в очередном расследовании происхождения Сovid-19.

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