"Страна" публикует седьмой материал спецпроекта к 30-летию независимости Украины. Он посвящен событиям 1997 года.

Среди всех "лихих 90-х" это был, пожалуй, самый спокойный год для Украины. Инфляция едва превышала 10%, новая валюта гривна казалась устойчивой, а украинские спорт и культура переживали бурный ренессанс.

К тому же Украина подписала большой договор о дружбе с Россией, который снял вопросы по признанию обоюдных границ и запустил эру (к сожалению недолгую) стабильных отношений между странами.

"Страна" вспоминает, каким был для страны 1997-й год. Предыдущие материалы проекта опубликованы здесь.

Закат Лазаренко, восход Тимошенко и Януковича

Премьерство Павла Лазаренко, который сделал компанию Юлии Тимошенко "ЕЭСУ" газовой монополией, не пережило 1997 года.

Слишком быстрое усиление главы правительства и его атака на позиции других групп (например, дончан), сплотили против Лазаренко и президента, и другие промышленно-торговые кланы.

Премьер потерял должность и собрался в политику как оппозиционер - на следующий год его партия "Громада" войдет в парламент. И серьезным оппонентом Кучмы Павел Иванович останется еще надолго. Но уже в 1997 году правоохранители начали громить ЕЭСУ. Налоговая выдвинула ей претензию на полтора миллиарда гривен.

Позже компанию оштрафовали на ту же сумму, только в долларах. Это была смерть газового монополиста, который опутал своими сетями украинскую промышленность и оседлал всю торговлю российским газом.

Неожиданным побочным эффектом этой смерти стало политическое рождение руководительницы ЕЭСУ Юлии Тимошенко. Она начала свой поход в политику, возглавив вместе с Лазаренко партию "Громада".

В поисках противовеса мощному Лазаренко Кучма решил вновь усилить позиции донецких элит. Он сделал губернатором Донецкой области Виктора Януковича - человека, близкого к двум ключевым на тот момент людям региона - наследнику убитого в 1995 году Ахатя Брагина Ринату Ахметову и к Виталию Гайдуку, который в то время фактически управлял "Индустриальном союзом Донбасса" - газовым конкурентом ЕЭСУ.

Куски газового пирога, оставшегося после погрома компании Тимошенко, распределили между другими группами влияния (помимо ИСД это была, например, группа зятя Кучмы Виктора Пинчука, который окучивал трубные заводы). Что немедленно стало для них фактором роста - поскольку перепродажа российского газа была на тот момент самым выгодным бизнесом.

Большой договор с Россией

Важным этот год был и для внешней политики.

В 1997 году президенты Кучма и Ельцин подписали договор о дружбе Украины и России - так называемый "Большой договор". Там урегулировался вопрос о границах.

Также стороны обязались не вступать во враждебные друг другу международные союзы (намек, что движение Украины в НАТО неприемлемо) и уважать национальные меньшинства на своих территориях.

После того, как сняли вопросы по Крыму, Украина сдала России на 20 лет в аренду крымские базы для Черноморского флота РФ - отдельным соглашением.

Договор означал, что стороны закончили делить советское наследство и перешли к мирному сосуществованию. Россия обозначалась как стратегический партнер Украины, хотя и не союзник, как было в случае Беларуси, годом ранее создавшей с РФ Союзное государство.

Документ фактически действовал 17 лет, до 2014 года, когда после смены власти через Майдан Крым был присоединен к России. Юридически договор был в силе до 2019 года. Украина его денонсировала весной, в канун выборов президента.

Это было идеей Петра Порошенко, старавшегося мобилизовать вокруг себя весь националистический электорат под лозунгом "Я или Путин".

При этом, как видим, даже во время самых тяжелых боев на Донбассе этот договор не отменяли. Чему была причина: он признавал границы Украины. И денонсация ставила вопрос о том, что Россия теперь может свое признание тоже отозвать.

Но для Порошенко в пылу предвыборной кампании, которую он строил на антироссийских лозунгах, это было уже все равно.

Но вернемся в 1997 год. Леонид Кучма заигрывал и с Западом. И одновременно с дружбой на российском направлении, вступал в союзы, выгодные США. Так родился ГУАМ - объединение Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы.

Задумывался этот альянс как противовес России в плане транспортировки каспийской нефти. Однако ничего из этой затеи не вышло. Хотя ГУАМ и действует формально до сих пор, какой-то роли на постсоветском пространстве он не играет.

Собственно, это и была суть политики Кучмы - многовектерность. Поддерживать хорошие отношения с Россией, от которой Украина сильно зависела экономически. Но при этом развивать и отношения с Западом, откуда можно было получать кредиты и гарантии безопасности средств, которые выводились украинской элитой за границу. Ну и вообще не лезть ни с кем на рожон.

Первый космонавт независимой Украины

В 1997 году у независимой Украины появился первый космонавт. 46-летний Леонид Каденюк совершил 16-суточный полет на американском шаттле "Колумбия".

Полет длился 15 суток и 16 часов.

К сожалению, Леонид Каденюк оказался не только первым по паспорту космонавтом Украины, но и единственным.

Умер Леонид Каденюк в 2018 году, на 68-м году жизни. "Страна" после этого выпустила интересные факты из биографии космонавта. После распада СССР он принял российское гражданство и остался служить в российских ВВС.

А гражданство Украины получил за два года до полета в космос - это было обязательным условием включения в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

При этом нужно помнить, что первым украинцем в космосе был Павел Попович. В 1962 году он совершил полет на корабле "Восток-4" и стал Героем Советского Союза. Поэтому называть Каденюка "первым украинским космонавтом" некорректно.

Первый "Мак" в Киеве и Зеленский на сцене в Москве

В 1997 году в Украине открылся первый "МакДональдс" - в Киеве у станции метро Лукьяновская.

Открытие первого "Мака" в Киеве

В 97-м году на экраны вышла первая украинская "мыльная опера" - сериал "Роксолана" с Ольгой Сумской в главной роли. Он рассказывает о жизни Хюррем - украинки-наложницы, а затем жены османского султана Сулеймана Великолепного.

Настоящее имя Хюррем неизвестно, но по одной из легенд, это украинка Настя Лисовская - дочь сельского священника из Рогатина (сейчас это Ивано-Франковская область). Эта версия впервые появилась в повести Михаила Орловского "Роксолана или Анастасия Лисовская".

На сцене в образе "народной проводницы" Верки Сердючки появился Андрей Данилко. В этом же году он выпустил свою первую песню "Просто Вера".

Группа "Вопли Видоплясова" выпустила песню "Весна". Годом ранее Олек Скрипка с музыкантами вернулся из Франции, где провел пять лет. В одном из интервью он рассказывал, что стал украинцем во Франции. Уехал туда русскоязычным, аполитичным рокером, но уже в середине 90-х говорил исключительно на украинском.

Правда, после триумфа "Весны" украинец Скрипка стал активно зарабатывать в Москве, выступая на корпоративах и давая концерты. А сегодня Олег призывает отправлять русскоязычных жителей Украины в гетто.

На фестивале "Таврийские игры" лучшей признали группу "Табула Раса".

Еще одна украинская команда, следом за ХАИ, стала победила в КВН. Команда "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" стала чемпионом Высшей лиги КВН в Москве. На сцену вышел и 19-летний Владимир Зеленский.

В этом же году в Кривом Роге появилась команда КВН "95-й квартал". Многие ее участники начинали в команде "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

После 7-летнего перерыва "Динамо" возглавил Валерий Лобановский и команда снова стала лучшей в чемпионате Украины по футболу. Но настоящая слава к ней пришла во время Лиги Чемпионов - команда дважды всухую разгромила "Барселону" благодаря голам Андрея Шевченко, ставшего после этого звездой мирового футбола.

В том же году "Динамо" одержало победу над голландским "Эйндховеном". В общем, это был звездный час киевской команды и ее бомбардира.