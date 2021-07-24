Зюзинский суд российской столицы назначил психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу, открытому в отношении известного блогера Юрия Дудя. Его подозревают в пропаганде наркотиков во время интервью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный орган.

Агенство уточняет, что суд проведет собственное исследование. Хотя так бывает не всегда. Например, в случае с аналогичным делом рэпера Моргенштерна суд положился на результаты исследования, заказанного полицией, и не стал проводить свою экспертизу.

Во время заседания суда выводы процедуры со стороны защиты не были приняты в расчет.

Дату нового заседания назначат после окончания экспертизы.



Покидая здание суда, блогер отказался отвечать на вопросы журналистов.

Ему вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета" и грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

Ранее не было известно, о каком именно интервью идет речь в деле. Но в "Лиге безопасного интернета", настаивавшей на проверке видеороликов и в апреле направившей соответствующее обращение в полицию, заявили, что исследования выявили факты пропаганды наркотиков сразу в двух интервью: с блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном.

Рэпер недавно сам стал фигурантом аналогичного дела: пропаганду наркотиков увидели в его клипах на треки "Розовое вино-2" и Family.

Суд решил, что в двух его песнях действительно содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал на 100 тысяч рублей.